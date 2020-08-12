В Шаранском районе возбудили уголовное дело против заведующей детсадом «Радуга»

Шаранский район | 12 авг 2020 | 17:58

В Шаранском районе следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело за превышение полномочий и служебный подлог против заведующей детсадом «Радуга». В 2019 году сотрудница подписала акты приемки работ по капремонту дошкольного учреждения, который выполнялся в соответствии с муниципальным контрактом в рамках реализации нацпроекта «Демография».







При этом женщина знала, что ремонтные работы на общую сумму свыше 2,1 млн рублей сделаны не в полном объеме. В результате их фактическая стоимость была завышена более чем на 500 тысяч рублей.



Деньги были переведены подрядчику, таким образом администрации Шаранского района причинен ущерб на 500 тысяч.

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Как сообщает пресс-служба регионального следкома, следователи анализируют финансовые документы детского сада и подрядной организации. Сейчас принимаются меры, чтобы ущерб был возмещен.