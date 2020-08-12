Уволенным россиянам будут платить зарплату еще три месяца

| 12 авг 2020 | 18:52

При ликвидации компании уволенные сотрудники продолжат получать зарплату еще в течение трех месяцев. Соответствующие изменения вступили в Трудовой кодекс.







Работодатель обязан будет выплатить средний месячный заработок за следующий за увольнением месяц, говорится в новой редакции документа, опубликованной на сайте правительства. Если работник был трудоустроен меньше месяца, ему будет выплачена часть месячного заработка. Те, кто не нашел новое место работы, получат также выплаты за второй и третий месяцы после увольнения.



Ликвидировать компанию можно только тогда, когда все сотрудники получат выплаты, передает телеканал 360. Документы об этих выплатах работодатель должен передать в налоговую службу.

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Фото: newsbash.ru

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