В Уфе медсестра получила крупный штраф за поход в аптеку

Уфа | 13 авг 2020 | 12:14

Кировский районный суд вынес обвинительный приговор операционной медсестре больницы №18. Медработница вышла в аптеку, несмотря на запрет и угрозу распространения коронавируса. Теперь уфимке предстоит выплатить штраф.







Медсестра нарушила санитарные правила при угрозе распространения коронавирусной инфекции. Главный врач запретила контактировать с кем-либо из-за работы с вирусом. Однако женщина нарушила запрет и вышла в аптеку.

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Суд признал медсестру виновной в административном нарушении. Так как женщина признает вину и имеет несовершеннолетнего ребёнка, суд назначил штраф ниже низшего предела. Медработнице придется выплатить 7500 рублей.