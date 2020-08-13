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В Уфе медсестра получила крупный штраф за поход в аптеку

В Уфе медсестра получила крупный штраф за поход в аптеку

Уфа | 13 авг 2020 | 12:14

Кировский районный суд вынес обвинительный приговор операционной медсестре больницы №18. Медработница вышла в аптеку, несмотря на запрет и угрозу распространения коронавируса. Теперь уфимке предстоит выплатить штраф.



Медсестра нарушила санитарные правила при угрозе распространения коронавирусной инфекции. Главный врач запретила контактировать с кем-либо из-за работы с вирусом. Однако женщина нарушила запрет и вышла в аптеку.

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Суд признал медсестру виновной в административном нарушении. Так как женщина признает вину и имеет несовершеннолетнего ребёнка, суд назначил штраф ниже низшего предела. Медработнице придется выплатить 7500 рублей.
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Источник: bash.news

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