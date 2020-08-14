В Башкирии с 15 августа начинается очередной сезон охоты

| 14 авг 2020 | 09:30

В предстоящую третью субботу августа, как предусмотрено правилами охоты, а именно с 15 августа, начинается охота на пернатую дичь.



Эту охоту можно условно назвать массовой и активной, поскольку она пользуется спросом у большинства охотников.



При осуществлении такой охоты охотникам не запрещается перемещаться по охотничьим угодьям пешком с собранным и заряженным оружием, подкрадываться к птице.







Уже сейчас разрешена охота на птиц с подружейными собаками, на медведя и на кабана.



Что требуется от охотников:

1) иметь при себе необходимые документы на право охоты;

2) не превышать установленные нормы добычи птиц за день охоты (водоплавающей дичи – не более 5 особей, вальдшнепа и голубей – 5 особей, бекаса, дупеля, коростеля – 5 особей, рябчика и куропатки серой – 3 особи, тетерева и глухаря – 1 особь);

3) соблюдать иные требования правил охоты.



Особенно обращаем внимание на соблюдение требований техники безопасности на охоте, которая включает следующие запреты:

- осуществления добычи охотничьих животных с применением охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия ближе 200 метров от жилья;

- стрелять "на шум", "на шорох", по неясно видимой цели;

- стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередач.



Получить разрешения на добычу охотничьих ресурсов можно в самом министерстве, а также у сотрудников межрайонных служб.









С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции охотникам рекомендовано:- подавать заявления на выдачу разрешений на добычу птиц и пушных животных через портал госуслуг Республики Башкортостан, а также через МФЦ;- заходить в помещения в масках.Главой республики внесены изменения в параметры охоты в Республике Башкортостан.Охота на зайцев будет разрешена с 1 октября года по 31 января.Также с учетом климатических особенностей районы республики разделены на южную и северную территории на период проведения весенней охоты на пернатую дичь.Срок весенней охоты ограничен 10 (десятью) календарными днями для каждой территории.Весенняя охота на южной территории, в которую входят муниципальные районы: Абзелиловский, Альшеевский, Аургазинский, Баймакский, Бакалинский, Белебеевский, Бижбулякский, Благоварский, Буздякский, Давлекановский, Ермекеевский, Зианчуринский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Федоровский, Хайбуллинский, Чишминский, Шаранский районы Республики Башкортостан начнется со второй субботы апреля.

Весенняя охота на северной территории, в которую входят муниципальные районы: Архангельский, Аскинский, Балтачевский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Дуванский, Дюртюлинский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Мечетлинский, Мишкинский, Нуримановский, Салаватский, Татышлинский, Учалинский, Чекмагушевский, Янаульский районы Республики Башкортостан начнется с третьей субботы апреля.

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Фото: yandex.com