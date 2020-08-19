"Спуска никому не будет": случившееся на шихане Куштау «стоит на контроле» в Генпрокуратуре

Ишимбайский район | 19 авг 2020 | 09:05

В прокуратуре Башкирии просят всех участников столкновений с полицией и представителями содовой компании на горе Куштау, предоставить снятое фото и видео, чтобы они стали доказательствами в разбирательстве произошедшего. По словам заместителя начальника надзорного ведомства РБ Виктора Логинова, случившееся на шихане «стоит на контроле» как в Генпрокуратуре, так и у руководителя башкирского ведомства Владимира Ведерникова.







Напомним, защитники Куштау уверяют, что чиновники, полицейские и «люди, похожие на спортсменов» нападали на женщин и детей и «громили» палаточный лагерь активистов, а охранники содовой компании незаконно удерживали местных жителей.

- Действиям всех лиц, которые принимали участие, будет дана оценка – с какой бы стороны они ни были, кого бы ни защищали, в каких бы должностях ни находились, - сказал Виктор Логинов на встрече главы РБ Радия Хабирова с экоактивистами в башкирском Белом доме. - Безусловно, здесь будет проводиться проверка. В прокуратуру Ишимбая уже поступают жалобы. Мы сами ежедневно мониторим интернет, соцсети. Но хорошо, если бы к нам обратились свидетели – те, кто сам снимал видео. Мы примем эти видеодоказательства, будем проверять.

- Будем проводить проверки, информировать о них средства массовой информации и жителей республики, - объяснил он. - Думаю, будут и обиженные результатами. Но, с другой стороны, будет справедливость.

- Я не отдам его на растерзание сейчас, это будет неправильно, - сказал на встрече с активистами защиты Куштау Радий Хабиров. - Есть возможность заниматься формально этим вопросом в юридическом смысле, есть прокуратура, пожалуйста. Оценка будет даваться, если там есть что-то.









Г-н Логинов пообещал, что «здесь спуска никому не будет».Экозащитники уверяют, что глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов лично принимал участие в избиениях людей, а также общался с активистами исключительно с помощью ненормативной лексики. В понедельник в Ишимбае состоялся митинг, где местные жители требовали его отставки.

Кстати, по словам г-на Хабирова, «прокуратура к этому делу относится серьёзно».

- Вы все понимаете, что федеральные структуры сейчас довольно напряжены на этот счёт.

- Если вы дадите факты (про нападение чиновника на людей, - ред.), то я однозначно отреагирую, - пояснил он.

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Фото: скриншот видео

Глава РБ пообещал, что «репрессий по отношению к экозащитникам не будет».