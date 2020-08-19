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В Уфе осудят медика за подделку теста на COVID-19

В Уфе осудят медика за подделку теста на COVID-19

Уфа | 19 авг 2020 | 14:52

В Уфе заведующая терапевтическим отделением уфимской поликлиники № 52 Наталья З. подделала справку об отрицательном показании теста на коронавирусную инфекцию инфицированной коллеге. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.



Выяснилось, что пациентка с положительным результатом теста на COVID-19 сама работает в медицинском учреждении. Женщина приехала из Таджикистана в период пандемии, после проходила обсервацию в санатории «Радуга». Там ей выдали справку об отрицательном показании теста, после чего она уехала в Нефтекамск. Женщина вышла на работу в больницу, будучи зараженной коронавирусом.

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«На основании данной справки пациент уехала на постоянное место жительства в г. Нефтекамск и приступила к работе в медицинском учреждении, в связи с чем создались условия для распространения инфекции для контактных с ней лиц, при этом согласно протоколу лабораторного испытания результат исследования биоматериала на COVID-19 был положительным», — говорится в материалах дела.
Кировский районный суд Уфы рассмотрит дело об административном правонарушении 27 августа. Медику грозит от 50 до 150 тысяч рублей штрафа.
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Источник: gorobzor.ru

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