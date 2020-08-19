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В Башкирии депутаты разработали закон о поддержке студенческих отрядов

В Башкирии депутаты разработали закон о поддержке студенческих отрядов

| 19 авг 2020 | 16:00

Депутаты Государственного собрания – Курултая РБ ведут работу над инициативой о господдержке студенческих отрядов. Закон преследует 2 цели – временное трудоустройство молодежи и развитие студотрядов.



Парламентарии считают необходимым поощрять предприятия, которые берут на работу воспитанников вузов, и активистов, занимающихся популяризацией молодежных объединений. У студотрядов даже появится собственный реестр.

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— У студотрядов в нашей стране богатая история. С 1959 года молодые люди в составе студенческих отрядов в свободное от учебы время работают в различных отраслях, вносят свою лепту в развитие экономики. Для многих из них это первый опыт трудовой деятельности и первые заработанные деньги. Студотряд превращает временную занятость в общественно значимый проект, помогает молодым людям определиться с профессией и ощутить себя частью большого молодежного движения. Государственная поддержка будет способствовать развитию этого полезного направления, — отметил председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев.
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Источник: proural.info
Фото: скрин видео

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