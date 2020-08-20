В Стерлитамакском районе за распространение коронавируса оштрафовали православный приход

Коронавирус в Башкирии | 20 авг 2020 | 14:44

В Стерлитамакском городском суде рассмотрели дело о правонарушении в отношении местной религиозной организации, которая проводила церковные службы, из-за чего заразились местные жители коронавирусом и 25 мая были госпитализированы.







Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проводил эпидемиологическое расследование вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии в православном приходе. В ведомстве сообщали, что вспышки были зарегистрированы в приходе Михайло-Архангельского храма в селе Ишпарсово Стерлитамакского района.

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В пресс-службе суда сообщили, что представитель религиозной организации в территориальный отдел Роспотребнадзора и в суд не явился. В результате рассмотрения дела религиозную организацию обвинили в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ( ч.2 ст.6.3 КоАП РФ). Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей/