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В Ермекеевском районе закрыли опасный торговый центр

В Ермекеевском районе закрыли опасный торговый центр

Ермекеевский район | 22 авг 2020 | 19:34

В Башкирии была приостановлена деятельность опасного торгового центра. Собственник торгового объекта в течение долгого времени игнорировал требования государственного инспектора по пожарному надзору.



Как сообщили в пресс-службе УФССП по РБ, речь идет о торговом центре «Элит», расположенном в Ермекеевском районе. В ходе плановой проверки местный государственный инспектор по пожарному надзору установил нарушения «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» при эксплуатации здания. В помещении, где ежедневно проходит большой поток покупателей, отсутствует автоматическая установка пожаротушения. Также были выявлены и другие многочисленные недостатки, которые в случае возникновения очагов возгорания угрожают безопасности и благополучию граждан.

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Собственнику помещения инспектор уже неоднократно выдавал предписания по устранению нарушений. Не раз его привлекали к административной ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ и назначали штрафы. Однако недостатки так и не были устранены. После очередного предписания инспектора по пожарному надзору никакой реакции от собственника торгового центра не последовало. Был составлен административный протокол по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, по которому суд назначил наказание в виде приостановки деятельности «опасного объекта».

Исполнительный документ поступил в Ермекеевское отделение судебных приставов. Опасный объект был опечатан, деятельность на его территории приостановлена.
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Источник: i-gazeta.com
Фото: предоставлено УФССП по РБ.

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