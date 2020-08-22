В Ермекеевском районе закрыли опасный торговый центр
Ермекеевский район | 22 авг 2020 | 19:34
В Башкирии была приостановлена деятельность опасного торгового центра. Собственник торгового объекта в течение долгого времени игнорировал требования государственного инспектора по пожарному надзору.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по РБ, речь идет о торговом центре «Элит», расположенном в Ермекеевском районе. В ходе плановой проверки местный государственный инспектор по пожарному надзору установил нарушения «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» при эксплуатации здания. В помещении, где ежедневно проходит большой поток покупателей, отсутствует автоматическая установка пожаротушения. Также были выявлены и другие многочисленные недостатки, которые в случае возникновения очагов возгорания угрожают безопасности и благополучию граждан.
Исполнительный документ поступил в Ермекеевское отделение судебных приставов. Опасный объект был опечатан, деятельность на его территории приостановлена.
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