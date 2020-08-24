Суд приговорил Айрата Дильмухаметова к 9 годам колонии строгого режима
| 24 авг 2020 | 19:02
Только что в Центральном окружном военном суде (Самара) огласили приговор башкирскому общественному деятелю Айрату Дильмухаметову.
Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима, сообщает сотрудничающий с Агорой адвокат Владимир Красиков.
Дильмухаметова признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса России: призывы к сепаратизму (два эпизода по ч.2 ст.280.1 УК РФ), финансирование экстремистской деятельности (ч.1 ст.282.3 УК РФ) и призывы к ней (ч.1 ст.280 УК РФ), а также оправдание терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ).
Суд также запретил Дильмухаметову администрировать сайты в течение трех лет.
В своем последнем слове Дильмухаметов назвал обвинения «совершенно абсурдными» и не признал вину. Адвокат Владимир Красиков просил оправдать активиста.
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Приговор будет обжалован.