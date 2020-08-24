Суд приговорил Айрата Дильмухаметова к 9 годам колонии строгого режима

| 24 авг 2020 | 19:02

Только что в Центральном окружном военном суде (Самара) огласили приговор башкирскому общественному деятелю Айрату Дильмухаметову.



Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима, сообщает сотрудничающий с Агорой адвокат Владимир Красиков.







Дильмухаметова признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса России: призывы к сепаратизму (два эпизода по ч.2 ст.280.1 УК РФ), финансирование экстремистской деятельности (ч.1 ст.282.3 УК РФ) и призывы к ней (ч.1 ст.280 УК РФ), а также оправдание терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ).



Суд также запретил Дильмухаметову администрировать сайты в течение трех лет.



В своем последнем слове Дильмухаметов назвал обвинения «совершенно абсурдными» и не признал вину. Адвокат Владимир Красиков просил оправдать активиста.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Поводом для возбуждения дела стало видеообращение Дильмухаметова к Форуму свободной России, высказывания в передаче на «Эхе Москвы в Уфе», выступление в поддержку осужденных по делу запрещенной в стране «Хизб-ут-Тахрир», а также высказывания Дильмухаметова во время инцидента в Баймаке в октябре 2018 года, когда после столкновения группы местных жителей с чеченскими рабочими на стихийном сходе граждан возле местного РОВД собравшиеся потребовали освобождения всех задержанных.Приговор будет обжалован.



