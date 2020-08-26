В Стерлитамаке за взятку от директора ритуального салона осудят экс-сотрудницу полиции

Стерлитамакский район | 26 авг 2020 | 10:40

Следственный отдел по Стерлитамаку завершил расследование уголовного дела в отношении экс-помощницы оперативного дежурного. Она обвиняется в получении крупной взятки и в использовании своих должностных полномочий.







Как установили следователи, девушка имела доступ к информации об обнаружении погибших людей. Об умерших и адресах, где их можно найти, она рассказывала директору ритуального салона. Между ними была договоренность – за каждое сообщение он перечислял обвиняемой на карту 1 тысячу рублей. Всего девушка успела отправить более 170 сообщений.



Экс-сотрудница полиции в преступлении не созналась. После служебной проверки ее уволили. На данный момент уголовное дело с обвинением передано в суд, где оно будет рассмотрено.

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Напомним, ранее произошел аналогичный случай. Стерлитамакский экс-сотрудник полиции придумал хитрую схему, как заработать легкие деньги. Он продавал информацию об умерших горожанах своему знакомому владельцу ритуального салона.