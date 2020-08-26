Лидер защитников Куштау Фаиль Алчинов вышел на свободу

Ишимбайский район | 26 авг 2020 | 16:14

Лидер защитников шихана Куштау вышел на свободу после десяти суток, проведенных за решеткой. Фаиля Алчинова освободили сегодня, 26 августа. Активиста задержали днем 15 августа, выпустить из изолятора временного содержания города Стерлитамака его должны были еще вчера. Однако протокол об административных правонарушениях был составлен днем позже, именно так утверждают его адвокаты. Встретить народного избранника приехали более 60 человек со всей республики, в числе которых были дети и инвалид-колясочник. Сам мужчина вышел к друзьям в национальном башкирском костюме и произнес слова благодарности за поддержку.





— Я очень рад сегодня видеть моих сторонников. Наше движение, наша сплоченность показали руководителям республики, что народ — это власть, с ней надо считаться. Наше единство по всей России показало, что мы — единство. Куштау, живи! — произнес речь Фаиль у ворот изолятора.

Временный лидер защитников Куштау Урал Байбулатов, в котором ранее усомнились экоактивисты, не приехал на встречу. Накануне он объявил, что складывает полномочия лидера, которые он возложил на себя спонтанно еще 15 августа, перед приездом к подножью шихана Радия Хабирова.

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Фото: instagram.com / shihan_of_bashkortostan