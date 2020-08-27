В Башкирии некоторые граждане могут рассчитывать на денежную компенсацию

| 27 авг 2020 | 17:34

В Башкирии ряд категорий граждан могут рассчитывать на денежную компенсацию. Кто может получить выплату, сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая РБ.







Компенсация предоставляется при получении юридических услуг. Они для некоторых граждан будут бесплатными. Согласно закону, в нашей республике на бесплатную юридическую помощь может рассчитывать 40 процентов населения (1,616 миллиона граждан). Но к сожалению, на практике люди очень редко пользуются таким правом.

– Федеральное законодательство дает регионам право расширять круг получателей бесплатной юридической помощи. Регионами ПФО это право в той или иной степени реализовано, — рассказал председатель Госсобрания Константин Толкачев.









По его словам, в Башкирии за последние годы перечень категорий населения, которым полагается бесплатная правовая помощь, значительно увеличился. В число получателей услуги вошли, например, пенсионеры, которые в данный момент не трудятся, граждане с тремя и более несовершеннолетними детьми, «чернобыльцы», почетные доноры, обманутые дольщики и так далее.Но на практике эти категории жителей редко используют право, данное законом. Так, в год бесплатную правовую помощь получают около двух с половиной тысяч жителей Башкирии, то есть, всего лишь 0,16 процентов от тех, кто по закону может рассчитывать на такую меру поддержки. И это при наличии достаточной нормативно-правовой базы и специального госучреждения – Государственного юридического бюро РБ.

Спикер парламента считает, что причин тут несколько. С одной стороны, подавляющее большинство людей не знает о своем праве на бесплатную юридическую помощь. Есть и проблема бюрократического характера – избыточное количество бумаг, которое получатель услуги должен собрать, а адвокат – подать для получения компенсации.

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