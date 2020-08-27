В Башкирии некоторые граждане могут рассчитывать на денежную компенсацию
| 27 авг 2020 | 17:34
В Башкирии ряд категорий граждан могут рассчитывать на денежную компенсацию. Кто может получить выплату, сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая РБ.
Компенсация предоставляется при получении юридических услуг. Они для некоторых граждан будут бесплатными. Согласно закону, в нашей республике на бесплатную юридическую помощь может рассчитывать 40 процентов населения (1,616 миллиона граждан). Но к сожалению, на практике люди очень редко пользуются таким правом.
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Спикер парламента считает, что причин тут несколько. С одной стороны, подавляющее большинство людей не знает о своем праве на бесплатную юридическую помощь. Есть и проблема бюрократического характера – избыточное количество бумаг, которое получатель услуги должен собрать, а адвокат – подать для получения компенсации.
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