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В Иглинском районе директор строительной фирмы обманула людей на 40 миллионов рублей

В Иглинском районе директор строительной фирмы обманула людей на 40 миллионов рублей

Иглинский район | 27 авг 2020 | 18:01

В Иглинском районе осудили женщину, которая обманула людей на сумму свыше 40 миллионов рублей, работая директором строительной фирмы. На протяжении нескольких лет мошенница обманывала покупателей, не выплачивала зарплату сотрудникам. Теперь женщине предстоит несколько лет провести в тюрьме.



Злоумышленница заключила контракт на строительство квартир и взяла деньги с 27 человек, которые стали дольщиками строящегося дома. Однако дома так и не были достроены: не была проведена проводка, отсутствовали окна и двери. А несколько квартир мошенница продала дважды. Также выяснилось, что женщина не выплачивала сотрудникам заработную плату.

Женщину осудили на 3 года лишения свободы. 

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Пресс-служба СК РФ по РБ: 
Расследование уголовного дела представляло особую сложность в виду большого количества потерпевших, а также необходимостью проведения сложных и длительных экспертных исследований. В ходе следствия с целью обеспечения исполнения приговора наложен арест на принадлежащие подсудимой 2 дома, 3 земельных участка, 2 автомобиля и одну квартиру общей стоимостью свыше 18 млн рублей.
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Источник: bash.news

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