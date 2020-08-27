В Башкирии за порчу дороги водитель грузовика заплатил 260 тысяч рублей

| 27 авг 2020 | 18:36

Свыше 260 тысяч рублей заплатил водитель грузовика, пренебрегший правилами грузоперевозок, после вмешательства судебных приставов.







Выполняя рейс по перевозке тяжеловесного груза по трассе Давлеканово-Толбазы, водитель проходил весовой контроль на одном из пунктов взвешивания. Сотрудники весового контроля выявили нарушения в части превышения транспортным средством установленных ограничений по общей массе и нагрузке на ось грузовика.



В суде было доказано, что своими действиями мужчина допустил порчу дорожного полотна. Он должен был возместить материальный ущерб, однако не сделал это в назначенный судом срок.

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Фото: pixabay.com

Сотрудники Стерлитамакского районного отделения судебных приставов возбудили исполнительное производство и приступили к принудительному взысканию. Установив местонахождение должника, должностные лица предупредили его об административной ответственности в случае невыполнения требований суда. Узнав о последствиях, мужчина изыскал возможность оплатить материальный ущерб в кратчайшие сроки, тем самым закрыв этот вопрос навсегда.