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В России вступили в силу поправки о регистрации автомобилей в МФЦ

В России вступили в силу поправки о регистрации автомобилей в МФЦ

| 29 авг 2020 | 10:47

С 29 августа в России вступили в силу поправки к перечню госуслуг, которые разрешают регистрировать автомобиль в многофункциональных центрах (МФЦ). Постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.



Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Планируется, что это позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.

«Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления правительства РФ, то есть 29 августа 2020 года», — рассказали в Госавтоинспекции России. 
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Там уточнили, что поправки предусматривают возможность размещения сотрудников ведомства на территории МФЦ, а также порядок взаимодействия заявителя с инспекторами ГИБДД при регистрации транспортного средства.

Осенью в России вступят в силу важные изменения для автомобилистов. Среди них: новые правила расчета тарифов ОСАГО и возвращение процедуры техосмотра. За нелегальное прохождение техосмотра водителей будут наказывать штрафами или арестом, уточняет телеканал 360.
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Источник: ura.news

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