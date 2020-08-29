В Башкирии наказали женщину из Мелеуза за оскорбление сотрудника полиции | видео

Мелеузовский район | 29 авг 2020 | 11:49

В Мелеузе женщину привлекли к уголовной ответственности за оскорбление сотрудника полиции, также ей придется выплатить компенсацию морального вреда.





Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, сотрудник ППС вместе со своим коллегой патрулировал улицы Мелеуза. На улице 50 лет ВЛКСМ сотрудники обратили внимание на ссору мужчины и женщины во дворе одного из домов. Полицейские подошли узнать причину ссоры, и, представившись, предложили свою помощь. Выяснилась, что ссора происходит между мужем и женой. Мужчина спокойно отреагировал на появление сотрудников полиции, а женщина вела себя агрессивно и требовала, чтобы представители органов власти ушли.









Полицейские предупредили, что при них находится служебный видеорегистратор и попросили женщину взять себя в руки, однако им стало понятно, что она пьяна. Через время женщина вышла за пределы своего двора и продолжала выкрикивать нецензурную брань в адрес стражей порядка. Полицейские предупредили женщину об уголовной ответственности за ее действия, муж женщины также начал успокаивать супругу. Однако женщина никого не послушала, схватила деревянную палку и стала ею размахивать перед полицейскими, продолжая браниться. Спустя какое-то время правонарушительницу удалось успокоить и доставить в Отдел МВД России по Мелеузовскому району.

По материалам территориального подразделения Следственного комитета России суд признал 39-летнюю женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти». Также частично был удовлетворен иск сотрудника полиции о защите чести и достоинства. По приговору суда даме также необходимо выплатить компенсацию морального вреда полицейскому – 10 тысяч рублей, — прокомментировали в ведомстве.

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Фото: скрин видео

Видео: gtrk.tv