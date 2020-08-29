В Башкирии наказали женщину из Мелеуза за оскорбление сотрудника полиции | видео
Мелеузовский район | 29 авг 2020 | 11:49
В Мелеузе женщину привлекли к уголовной ответственности за оскорбление сотрудника полиции, также ей придется выплатить компенсацию морального вреда.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, сотрудник ППС вместе со своим коллегой патрулировал улицы Мелеуза. На улице 50 лет ВЛКСМ сотрудники обратили внимание на ссору мужчины и женщины во дворе одного из домов. Полицейские подошли узнать причину ссоры, и, представившись, предложили свою помощь. Выяснилась, что ссора происходит между мужем и женой. Мужчина спокойно отреагировал на появление сотрудников полиции, а женщина вела себя агрессивно и требовала, чтобы представители органов власти ушли.
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По материалам территориального подразделения Следственного комитета России суд признал 39-летнюю женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти». Также частично был удовлетворен иск сотрудника полиции о защите чести и достоинства. По приговору суда даме также необходимо выплатить компенсацию морального вреда полицейскому – 10 тысяч рублей, — прокомментировали в ведомстве.
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