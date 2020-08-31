В Мелеузе директор дома культуры вымогал деньги у строителей

Мелеузовский район | 31 авг 2020 | 18:34

Мелеузовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего директора Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» муниципального района Мелеузовский район по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).







По версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый при проверке выполненных работ по муниципальному контракту на ремонт Юлдашевского сельского дома культуры, зная о том, что работы выполнены не в полном объеме и не в соответствии с проектно-сметной документацией, сообщил директору подрядной организации, что за взятку в размере 140 тыс. рублей подпишет акты выполненных работ без устранения выявленных недостатков. Директор компании-подрядчика, осознавая противоправность предложения, обратился в органы ФСБ.



После передачи денежных средств подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.