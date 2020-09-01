В Башкирии суд, по требованию Генпрокуратуры, арестовал акции БСК

| 01 сен 2020 | 11:53

Арбитражный суд Башкирии выполнил требования надзорного ведомства: акции компании сегодня были арестованы.



Судьи выполнение требование прокуроров, арестовав акции Башкирской содовой компании. Теперь разбирательство дела о незаконной приватизации компании принимает новый оборот.







Напомним, ранее Владимир Путин обратил внимание силовиков и чиновников всех рангов на то, каким невероятным образом доля государства в БСК в прошлые годы "размылась" с 62 процентов до 38. Он потребовал немедленно провести всестороннюю проверку процедуры приватизации, которая проходила в начале минувшего десятилетия.

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В ходе проведенной проверки было установлено, что ущерб от приватизации составил 34 миллиарда рублей. Путин обратил внимание также и на то, что сверхприбыли компании не тратятся на модернизацию, а уходят в оффшоры.