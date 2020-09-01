Жительницу Туймазов, выкинувшую в мусорный контейнер новорожденного ребенка, осудили на 1.5 года

Туймазинский район | 01 сен 2020 | 12:09

Утром 14 мая 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в мусорном контейнере в городе Туймазы новорожденного ребенка. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи ребенок остался жив.



В результате комплекса неотложных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции, личность женщины, оставившей ребенка, была в кратчайшие сроки установлена.







Как установлена следствием и судом, ночью с 13 на 14 мая 2020 года подсудимая, находясь у себя в квартире, родила ребенка, после чего, не желая его оставлять, решила его убить, в связи с чем, отнесла младенца на улицу и поместила в мусорный контейнер. Проходящий мимо дворник, случайно услышав шум из контейнера, обнаружил ребенка и вызвал скорую помощь.



Подсудимая признала вину в совершенном преступлении. Суд приговорил ее к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении.

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В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, опека над ним передана родственникам со стороны отца новорожденного. Двое других детей женщины переданы их отцу. В судебном порядке решается вопрос о лишении ее родительских прав.