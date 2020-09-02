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В Башкирии выявили более 700 нарушений при реализации нацпроектов

В Башкирии выявили более 700 нарушений при реализации нацпроектов

| 02 сен 2020 | 12:10

В Башкирии прокуратура выявила более 700 нарушений законодательства при реализации национальных проектов. К дисциплинарной ответственности привлекли 202 чиновника, на двух даже возбудили уголовное дела. Ниже приводим несколько фактов нецелевого расходования бюджетных денег.



Прокуроры Шаранского района возбудили уголовное дело в отношении заведующей детским садом «Радуга». Женщина приняла и оплатила невыполненные работы по капитальному ремонту здания детского садика. За некачественную работу она заплатила свыше 520 тысяч рублей.

А главу Караидельского сельсовета привлекли к административной ответственности за то, что он оплатил работы по устройству набережной, при этом подрядчиком обязательства по муниципальному контракту фактически не были выполнены.

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Часто чиновники принимают и оплачивают мифические товары, которые предназначаются для учреждений культуры и образования. Подрядчики деньги получают, а вот услуги свои не оказывают. Чудеса, да и только.

Также был случай, когда прокуратура Чишминского района в судебном порядке потребовала от муниципалитета создать соответствующие условия для маломобильного населения, в Благовещенском районе главу администрации городского поселения оштрафовали за нарушение условий предоставления финансовой поддержки предпринимателю в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».


— Всего за истекший период 2020 года органами прокуратуры выявлено свыше 730 нарушений в указанной сфере, в целях их устранения внесено 311 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 202 лица, возбуждено 173 дела об административных правонарушениях, в административном порядке наказано 137 лиц, — отметили прокуроры.
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Источник: ufa1.ru
Фото: из открытых источников

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