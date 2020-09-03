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Росавиация подала в суд на бывшего президента Торгово-промышленной палаты республики Азата Фазлыева

Росавиация подала в суд на бывшего президента Торгово-промышленной палаты республики Азата Фазлыева

Уфа | 03 сен 2020 | 10:35

В республике у компании бывшего президента Торгово-промышленной палаты РБ Азата Фазлыева могут изъять земельные участки. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) подало иск в Арбитражный суд РБ.



В иске Росавиация просит суд прекратить право аренды ОАО «Зубово», которой руководит Азат Фазлыев, 7,2 гектар земли возле аэропорта Уфы, а также возместить 606 тысяч рублей.

Кадастровая стоимость участков составляет 206 тысяч и 268,3 тысяч рублей. Земли являются сельскохозяйственного назначения.

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Позиция истца в материалах дела пока не уточняется, равно как и срок истечения права аренды.

Суд принял исковое заявление еще 17 июня. Рассмотрение дела отложено на 28 сентября.
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Источник: sterlegrad.ru

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