Росавиация подала в суд на бывшего президента Торгово-промышленной палаты республики Азата Фазлыева

В республике у компании бывшего президента Торгово-промышленной палаты РБ Азата Фазлыева могут изъять земельные участки. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) подало иск в Арбитражный суд РБ.
В иске Росавиация просит суд прекратить право аренды ОАО «Зубово», которой руководит Азат Фазлыев, 7,2 гектар земли возле аэропорта Уфы, а также возместить 606 тысяч рублей.
Кадастровая стоимость участков составляет 206 тысяч и 268,3 тысяч рублей. Земли являются сельскохозяйственного назначения.