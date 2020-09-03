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В Башкирии суд обязал чиновника вернуть 12 миллионов рублей за квартиру в центре Уфы

В Башкирии суд обязал чиновника вернуть 12 миллионов рублей за квартиру в центре Уфы

Уфа | 03 сен 2020 | 12:19

Верховный суд РБ удовлетворил иск Прокуратуры о взыскании рыночной стоимости проданной служебной квартиры с бывшего главного федерального инспектора Петра Капишникова, который занимал должность с августа 2007 до октября 2014 годов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Согласно заявлению ведомства, чиновник в 2014 году по договору социального найма получил 4-комнатную квартиру площадью 120 кв. м. в центре Уфы, однако он не входил в категорию нуждающихся в улучшении жилищных условий. Позже предоставленное помещение было передано в собственность дочери чиновника. Квартиру она продала третьим лицам.

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В связи с чем прокуратура обратилась в Кировский районный суд Уфы с требованием взыскать с чиновника стоимость квартиры, а это 12,3 миллиона рублей. Однако исковое заявление было отклонено. Не согласившись с таким решением, прокуратура обжаловала его в Верховном суде РБ, и требование ведомства было удовлетворено.
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Источник: sterlegrad.ru

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