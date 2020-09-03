Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП на Садовом кольце в суде

| 03 сен 2020 | 12:51

"У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину", — заявил артист на заседании.



Прокурор полагает, что вина Ефремова доказана:

"Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу".



Сегодня в Пресненском суде должны пройти прения сторон по делу.







Прокурор об аварии с Ефремовым:

— Сотрудник паба Улисс говорил, что в день ДТП Ефремов дважды приходил в бар и был в пьяном состоянии.— После того как Ефремов вышел из бара, он в 21:38 сел на водительское сидение и уехал, далее случилось ДТП.— Несмотря на естественный изгиб дороги, Ефремов выехал на встречку и не сбавил скорость.— Свидетель Женжебир видел, как произошло ДТП.— Движение по Глазовскому переулку наблюдали на заседании по видеозаписи, никто к Ефремову в салон машины не садился.— Показания Бабикова, Набокиной и Женжебира полностью совпадают, они подтверждают, что из авто никто не выходил. Все они указывали на то, что Ефремов был за рулем и находился в состоянии алкогольного опьянения.— Сотрудникам ДПС Ефремов сообщил, что в момент столкновения авто он сам находился за рулем.Прокурор просит 11 лет колонии общего режима для Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. По словам гособвинителя, его исправление возможно только "в изоляции от общества". Напомним, максимальный срок по статье, вменяемой Ефремову, — 12 лет.





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