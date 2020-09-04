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Главу Бижбулякского района оштрафовали за незаконные земельные договоры

Главу Бижбулякского района оштрафовали за незаконные земельные договоры

Бижбулякский район | 04 сен 2020 | 10:11

По итогу проверки прокуратуры Бижбулякского района Башкирии глава местной администрации Наиль Гатауллин получил штраф в 40 тысяч рублей за ограничение конкуренции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



По данным правоохранителей, в апреле 2020 года бижбулякские чиновники без конкурса заключили договор аренды водопровода в трёх населённых пунктах. Было возбуждено административное дело.

Кроме штрафа, Наиль Гатауллин получил требование устранить нарушения. Как сообщила прокуратура, незаконные договоры уже расторгнуты, а председателю территориально управления министерства земельного имущества вынесено дисциплинарное наказание.

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В администрации Бижбулякского района не смогли предоставить оперативный комментарий.
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Источник: mkset.ru
Фото: соцсети

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