Главу Бижбулякского района оштрафовали за незаконные земельные договоры

По итогу проверки прокуратуры Бижбулякского района Башкирии глава местной администрации Наиль Гатауллин получил штраф в 40 тысяч рублей за ограничение конкуренции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным правоохранителей, в апреле 2020 года бижбулякские чиновники без конкурса заключили договор аренды водопровода в трёх населённых пунктах. Было возбуждено административное дело.
Кроме штрафа, Наиль Гатауллин получил требование устранить нарушения. Как сообщила прокуратура, незаконные договоры уже расторгнуты, а председателю территориально управления министерства земельного имущества вынесено дисциплинарное наказание.