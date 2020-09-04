Жителя Башкирии кредиторы терроризировали звонками

| 04 сен 2020 | 10:35

Житель Башкирии взял кредит, но вернуть деньги в срок не смог. Спустя некоторое время его начали терроризировать звонками неизвестные лица. Мужчине потребовалась помощь судебных приставов.







Как сообщили в пресс-службе УФССП по РБ, житель республики пожаловался на то, что ему на телефон поступает множество звонков и сообщений от неизвестных лиц. Звонящие не представляются, но требуют вернуть долг. В ходе административного расследования выяснилось, что мужчине звонили и присылали сообщения представители ООО Микрокредитная организация «Финпром», с которой он заключил договор займа.



Было установлено, что при взаимодействии с должником кредиторы не соблюдали установленные законом нормы и правила. Звонки и сообщения поступали более одного раза в сутки, при этом звонившие должным образом не представлялись.

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Кредитная организация, нарушившая требования законодательства, была оштрафована на 80 тысяч рублей согласно ч.1 ст.14.57 КоАП РФ.Напомним, по закону коллекторы или кредиторы могут звонить должникам не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Сообщения на телефон разрешено направлять не более двух раз в день, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц. При этом, во время звонка и в сообщениях кредитор обязан сообщить свое полное имя и назвать организацию, которую он представляет, или в чьих интересах действует.