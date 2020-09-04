В Уфе экс-чиновник вернул 1,8 миллионов рублей за незаконно полученный участок

Уфа | 04 сен 2020 | 11:30

В столице Башкирии бывший начальник отдела по работе с отдаленными территориями администрации Кировского района стал фигурантом дела о мошенничестве и подделке официального документа.







По версии следствия, с 2015 по 2018 годы чиновник организовал подделку распоряжения администрации Искинского сельсовета о предоставлении своей родственнице земель общей площадью 7,2 тысяч квадратных метров. Так женщина смогла получить в собственность имущество стоимостью больше шести миллионов рублей.

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Фото: newsbash.ru

Пресс-служба прокуратуры Башкортостана сообщила, что один из участков размежевали и продали, а остальные вернули в собственность муниципалитета. Теперь чиновнику предстоит понести наказание за совершенное преступление, но мужчина уже исполнил решение суда о возмещении больше 1,8 млн рублей за проданную землю.