Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Федоровском районе чиновников заставили отремонтировать аварийный детсад

В Федоровском районе чиновников заставили отремонтировать аварийный детсад

В Федоровском районе чиновников заставили отремонтировать аварийный детсад

Федоровский район | 05 сен 2020 | 20:25

Прокуратура Федоровского района через суд обязала администрацию района отремонтировать детский сад в селе Новоселка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокурорская проверка установила, что часть здания детсада «Уралочка» в селе Новоселка непригодна для нахождения в нем детей и по этой причине не эксплуатируется уже несколько лет.



Кроме того, в учреждении нет горячей воды, канализация не работает,  санузел не соответствует санитарным требованиям, кровля и оконные рамы давно отслужили свой срок. Но, несмотря на это, муниципалитет не ремонтировал здание детсада.

Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации района, требуя исправить ситуацию. Суд встал на сторону надзорного органа.

В Федоровском районе охотник по ошибке подстрелил двух своих друзей

Читайте также:

В Федоровском районе охотник по ошибке подстрелил двух своих друзей
В настоящее время чиновники исполняют предписание суда.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: