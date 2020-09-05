В Федоровском районе чиновников заставили отремонтировать аварийный детсад

Прокуратура Федоровского района через суд обязала администрацию района отремонтировать детский сад в селе Новоселка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Прокурорская проверка установила, что часть здания детсада «Уралочка» в селе Новоселка непригодна для нахождения в нем детей и по этой причине не эксплуатируется уже несколько лет.
Кроме того, в учреждении нет горячей воды, канализация не работает, санузел не соответствует санитарным требованиям, кровля и оконные рамы давно отслужили свой срок. Но, несмотря на это, муниципалитет не ремонтировал здание детсада.
Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации района, требуя исправить ситуацию. Суд встал на сторону надзорного органа.