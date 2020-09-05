В Федоровском районе чиновников заставили отремонтировать аварийный детсад

Федоровский район | 05 сен 2020 | 20:25

Прокуратура Федоровского района через суд обязала администрацию района отремонтировать детский сад в селе Новоселка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.



Прокурорская проверка установила, что часть здания детсада «Уралочка» в селе Новоселка непригодна для нахождения в нем детей и по этой причине не эксплуатируется уже несколько лет.







Кроме того, в учреждении нет горячей воды, канализация не работает, санузел не соответствует санитарным требованиям, кровля и оконные рамы давно отслужили свой срок. Но, несмотря на это, муниципалитет не ремонтировал здание детсада.



Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации района, требуя исправить ситуацию. Суд встал на сторону надзорного органа.

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В настоящее время чиновники исполняют предписание суда.