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Житель Чишминского района заплатит крупный штраф за контрафактный алкоголь

Житель Чишминского района заплатит крупный штраф за контрафактный алкоголь

Чишминский район | 07 сен 2020 | 11:11

Жителю Чишминского района Башкирии придется заплатить 100 тысяч рублей за найденную в его доме и гараже партию алкоголя. Такое решение вынес районный суд.



В течение примерно одного года 48-летний местный житель покупал крупную партию алкоголя, которую хранил у себя. Товар, под видом водки известных брендов, он продавал жителям своего района.

В один день об этом стало известно полиции. Они изъяли у мужчины свыше 800 литров алкоголя на общую сумму 150 тысяч рублей. Эксперты выяснили, что алкоголь не соответствовал ГОСТу и в целом содержал примеси, которых быть не должно.

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Кроме штрафа мужчина не сможет в течение трех лет заниматься продажей алкогольной продукции.
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Источник: news102.ru

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