Житель Чишминского района заплатит крупный штраф за контрафактный алкоголь

Жителю Чишминского района Башкирии придется заплатить 100 тысяч рублей за найденную в его доме и гараже партию алкоголя. Такое решение вынес районный суд.
В течение примерно одного года 48-летний местный житель покупал крупную партию алкоголя, которую хранил у себя. Товар, под видом водки известных брендов, он продавал жителям своего района.
В один день об этом стало известно полиции. Они изъяли у мужчины свыше 800 литров алкоголя на общую сумму 150 тысяч рублей. Эксперты выяснили, что алкоголь не соответствовал ГОСТу и в целом содержал примеси, которых быть не должно.