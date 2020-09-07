В Уфе истязавшей собственных детей Элине Сомовой суд назначил условный срок

Уфа | 07 сен 2020 | 13:07

Сегодня, 7 сентября, Кировский районный суд Уфы вынес приговор 48-летней Элине Сомовой. Женщину признали виновной в истязании собственных детей.



В суде установлено, что с 2009 по 2018 годы мать четверых детей, в том числе двоих приемных, "причиняла им физические и психические страдания". Она неоднократно избивала детей, била их головой об стол и стены, обливала контрастным душем, оставляла в холодное время года на балконе без верхней одежды, ограничивала в еде, запрещала есть мясные продукты.







— Обвиняемая не признала вину в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, — отметили в суде.



Не все из близкого окружения Сомовой верят в то, что женщина была жестока со детьми.

— У нее дочь-подросток. Когда в семье начался разлад, девочка предпочла остаться с папой, который хорошо зарабатывает, делает ей дорогие подарки. Мужу Элины просто было выгодно оговорить ее, чтобы при разводе ему досталось все имущество, в том числе и то, которое сейчас отписано на детей, — сообщает издание UFA1.RU.

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Сейчас родные дети женщины проживают с отцом, приемные сыновья изъяты органами опеки и попечительства и переданы под временную опеку.