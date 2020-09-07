В Уфе истязавшей собственных детей Элине Сомовой суд назначил условный срок
Уфа | 07 сен 2020 | 13:07
Сегодня, 7 сентября, Кировский районный суд Уфы вынес приговор 48-летней Элине Сомовой. Женщину признали виновной в истязании собственных детей.
В суде установлено, что с 2009 по 2018 годы мать четверых детей, в том числе двоих приемных, "причиняла им физические и психические страдания". Она неоднократно избивала детей, била их головой об стол и стены, обливала контрастным душем, оставляла в холодное время года на балконе без верхней одежды, ограничивала в еде, запрещала есть мясные продукты.
— Обвиняемая не признала вину в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, — отметили в суде.
Не все из близкого окружения Сомовой верят в то, что женщина была жестока со детьми.