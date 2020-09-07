В Стерлитамакском районе оштрафовали агропредприятие за загрязнение реки Куганак

Стерлитамакский район | 07 сен 2020 | 13:26

Полмиллиона рублей взыскали судебные приставы Стерлитамакского районного отделения Башкирии с агропредприятия, которое не установило сооружения для защиты реки Куганак от загрязнения.



Инспекторы Росприроднадзора выявили, что сельхозкомпания не оборудовала пруды-накопители и нагорно-ловчие каналы. Они-то и должны были спасти окружающую среду от загрязнения, засорения и истощения вод. Специалисты провели химический анализ проб воды, демонстрирующих превышение содержания аммония. Организация признали виновной и оштрафовали на 500 тысяч рублей.







— Руководство сельскохозяйственной компании не спешило исполнять постановление контрольно-надзорного органа. К делу подключились судебные приставы, которые применили в отношении должника меры принудительного характера, — отметили судебные приставы.

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Фото: википедия

Приставы наложили арест на банковские счета организации, на имущество в виде автомобиля марки «Нива» стоимостью 450 тысяч рублей. В результате принудительных мер штраф погасили в полном объеме. Также организации пришлось понести и дополнительные расходы — исполнительский сбор в размере 35 тысяч рублей за неисполнение решения суда в установленный законом срок.