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В Салаватском районе браконьер застрелил косулю, чтобы сделать из рогов вешалку

В Салаватском районе браконьер застрелил косулю, чтобы сделать из рогов вешалку

Салаватский район | 07 сен 2020 | 13:31

Полицейские Салаватского района Башкирии задержали 38-летнего жителя села Аркаулово, который застрелил косулю в лесу неподалеку от населенного пункта.



О факте браконьерства в полицию сообщил сотрудник минэкологии республики, который обнаружил следы отстрела. Правоохранителям удалось вычислить преступника по горячим следам. К приезду стражей порядка житель села Аркаулово уже успел разделать тушу животного и накрутить из части мяса фарш.

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По данным пресс-службы МВД Башкортостана, дома у мужчины изъяли карабин, ружье, патроны и останки косули. Как признался сам сельчанин, из головы животного он собирался сделать вешалку. Теперь мужчина является фигурантом дела о незаконной охоте, свою вину он полностью признал.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба УМВД по РБ

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