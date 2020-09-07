В Салаватском районе браконьер застрелил косулю, чтобы сделать из рогов вешалку

Полицейские Салаватского района Башкирии задержали 38-летнего жителя села Аркаулово, который застрелил косулю в лесу неподалеку от населенного пункта.
О факте браконьерства в полицию сообщил сотрудник минэкологии республики, который обнаружил следы отстрела. Правоохранителям удалось вычислить преступника по горячим следам. К приезду стражей порядка житель села Аркаулово уже успел разделать тушу животного и накрутить из части мяса фарш.
По данным пресс-службы МВД Башкортостана, дома у мужчины изъяли карабин, ружье, патроны и останки косули. Как признался сам сельчанин, из головы животного он собирался сделать вешалку. Теперь мужчина является фигурантом дела о незаконной охоте, свою вину он полностью признал.