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Прокуратура Башкирии намерена выселить замминистра лесного хозяйства из четырехкомнатной квартиры

Прокуратура Башкирии намерена выселить замминистра лесного хозяйства из четырехкомнатной квартиры

Уфа | 08 сен 2020 | 10:30

Прокуратура Башкирии сообщила, что намерена изъять у семьи бывшего главы Зилаирского района, а ныне заместителя министра лесного хозяйства Ильгиза Фаткуллина четырехкомнатную квартиру на улице Гоголя в Уфе, которая была предоставлена ему по договору мены в 2011 году.



Надзорным органом установлено, что  договор на квартиру был заключен с женой чиновника. По условиям сделки, до ноября 2012 года она была обязана передать в муниципалитет находящуюся в ее собственности однокомнатную квартиру и доплатить более 7,2 млн рублей.

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Обязательства супруга Фаткуллина не выполнила и продала вышеупомянутую квартиру в 2014 году. Таким образом, по доводам прокуроров, семья пользуется спорным жильем в течение девяти лет. В настоящий момент муниципалитет обратился в суд с требованием выселить чиновника и членов его семьи из занимаемой квартиры.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: yandex.ru | maps

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