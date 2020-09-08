В Чекмагушевском районе заведующий домом престарелых избил одного из подопечных на глазах у всех

Чекмагушевский район | 08 сен 2020 | 11:42

В селе Резяпово Чекмагушевского района произошел инцидент. По словам общественника Руслана Нуртдинова, три с половиной месяцев назад заведующий домом престарелых избил одного из подопечных на глазах у всех.







Удары были нанесены пожилому мужчине в голову и грудь. Далее, по мнению общественника, заведующий пытался договориться с полицейским, чтобы история не вышла наружу. Молодой человек, узнав об этом случае, обратился в МВД по РБ и прокуратуру. Началась служебная проверка, но из-за карантина о результатах долго не сообщали, а заведующий оставался на должности. Лишь 28 августа мировой суд вынес решение по данному делу. Заведующего признали виновным в избиении пожилого мужчины. Ему вынесли административное наказание в виде штрафа в шесть тысяч рублей.

— Недопустимо, что домом престарелых в Чекмагушевском районе руководит человек, избивающий стариков. Повторно обращаемся к руководству Бакалинского психоневрологического интерната с требованием отстранить от должности заведующего Резяповским домом престарелых, с занесением соответствующей записи в трудовую книжку. Данный пост просим считать официальным заявлением в Прокуратуру, — написал в социальной сети Руслан Нуртдинов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram