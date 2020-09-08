В Дюртюлинском районе бывший руководитель интерната для престарелых и инвалидов присваивала деньги детей-сирот

Дюртюлинский район | 08 сен 2020 | 12:37

В Дюртюлинском районе 42-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве. Бывшая заведующая интернатом для престарелых и инвалидов предстанет перед судом за хищение денежных средств. В 2018 году женщина, используя свое служебное положение, присваивала социальные выплаты и пособия, которые были адресованы детям-сиротам и инвалидам. Руководитель получала деньги якобы на покупку лекарств, но в конечном итоге оставляла себе. Чтобы не было подозрений, она отправляла в комиссию подложные чеки.







В преступлении женщина не призналась, однако частично возместила ущерб. Уголовное дело направлено в суд. Кроме того, следователь обратился к главе администрации Дюртюлинского района, чтобы денежные средства данного

учреждения были под контролем.

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Фото: из открытых источников