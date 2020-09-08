В Уфе активистов приговаривают к арестам и крупным штрафам
Уфа | 08 сен 2020 | 17:41
В Уфе произошло несколько случаев составления протоколов в отношении местных активистов. Об этом сообщает агентство «Башинформ».
Так, сооснователя движения «СтопБашРТС» Ивана Апаева оштрафовали на 30 тысяч рублей за запись Вконтакте, опубликованную в июле текущего года. Автор поста критиковал ценовую политику компании БашРТС, а свой текст озаглавил «Новый пост про п…в и уродов с БашРТС». Заявление в полицию на активиста написал ветеран труда, заслуженный энергетик и экс-сотрудник БашРТС Александр Оверченко. Орджоникидзевский районный суд признал Ивана Апаева виновным, а распространенную им информацию счел «негативной», «циничной», «противоречащей установленным правилам поведения» и «требованиям общечеловеческой морали».
В конце августа по той же статье (ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ) был составлен протокол в отношении еще одного сооснователя «СтопБашРТС» Альберта Рахматуллина. Ему также вменяют публикацию поста Вконтакте и комментарии, оскорбляющие органы государственной власти. Рассмотрение дела состоится 11 сентября.
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Ранее сообщалось, что женщина вместе с другими активистами пыталась попасть к главе Башкирии Радию Хабирову в Дом правительства. Уфимцы также преграждали проход всем чиновникам, в числе которых оказался вице-премьер Азат Бадранов. Судья расценила действия активистки как «оскорбительное приставание к гражданам», «посягательство на общественный порядок и общественную безопасность».
Агентство «Башинформ» приводит комментарий политолога Азата Янгирова, который считает, что свое мнение можно выражать иным, законным, способом.