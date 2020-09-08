В Уфе активистов приговаривают к арестам и крупным штрафам

Уфа | 08 сен 2020 | 17:41

В Уфе произошло несколько случаев составления протоколов в отношении местных активистов. Об этом сообщает агентство «Башинформ».







Так, сооснователя движения «СтопБашРТС» Ивана Апаева оштрафовали на 30 тысяч рублей за запись Вконтакте, опубликованную в июле текущего года. Автор поста критиковал ценовую политику компании БашРТС, а свой текст озаглавил «Новый пост про п…в и уродов с БашРТС». Заявление в полицию на активиста написал ветеран труда, заслуженный энергетик и экс-сотрудник БашРТС Александр Оверченко. Орджоникидзевский районный суд признал Ивана Апаева виновным, а распространенную им информацию счел «негативной», «циничной», «противоречащей установленным правилам поведения» и «требованиям общечеловеческой морали».



В конце августа по той же статье (ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ) был составлен протокол в отношении еще одного сооснователя «СтопБашРТС» Альберта Рахматуллина. Ему также вменяют публикацию поста Вконтакте и комментарии, оскорбляющие органы государственной власти. Рассмотрение дела состоится 11 сентября.









Еще один подобный случай произошел вчера, 7 сентября. Судья Кировского районного суда арестовала на трое суток активистку Аллу Яковлеву: жительница дома №5 по улице Шота Руставели вместе с соседями выступает против точечной застройки двора компанией ПСК-6.Ранее сообщалось, что женщина вместе с другими активистами пыталась попасть к главе Башкирии Радию Хабирову в Дом правительства. Уфимцы также преграждали проход всем чиновникам, в числе которых оказался вице-премьер Азат Бадранов. Судья расценила действия активистки как «оскорбительное приставание к гражданам», «посягательство на общественный порядок и общественную безопасность».

Агентство «Башинформ» приводит комментарий политолога Азата Янгирова, который считает, что свое мнение можно выражать иным, законным, способом.

«На мой взгляд, выражать свои протестные взгляды можно совершенно законными способами. Для этого есть правовые механизмы. Они – заявительного характера. Заявился – и проводи митинги, пикеты. А те выпады, которых мы видим сейчас, они не соответствуют нормативно-правовому пространству. И в этой связи мы не должны спокойно на это смотреть, иначе эти процессы будут носить разрастающийся характер. Все должно быть в рамках правового поля. Свои мысли можно доносить законными способами. Иначе мы можем скатиться в неправовое общество», — сказал Янгиров.

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