В Уфе парковки в загруженных участках города сделают платными

Уфа | 09 сен 2020 | 11:30

Депутаты Курултая Башкирии нашли решение от автомобильных пробок Уфе в будни. По мнению председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, одной из причин сложной транспортной ситуации стали стихийные парковки на целый день. Избавиться от стоянок на проезжих частях парламентарии решили через плату.







Так, депутаты Госсобрания предложили используемые парковки в загруженных участках города сделать платными. Отмечается, что первые 20 минут традиционно останутся бесплатными, если машина оставлена у спортцентра, образовательного учреждения или больницы, то длительность бесплатной парковки увеличивается до часу. Кроме того, стоянки будут безвозмедными для ветеранов ВОВ и инвалидов. Все ограничения будут действовать только в рабочие дни.

«Законопроектом предлагается ввести плату за длительную парковку на таких загруженных территориях. Это общемировая практика, оправданная объективными трудностями в регулировании дорожного движения. <…> Подчеркиваю, что плата будет взиматься за парковку только в рабочие дни. При этом с 9 часов вечера до 7 утра в будни, а также по выходным и в нерабочие праздничные дни парковка в центре будет свободной», — заявил Константин Толкачев.

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Фото: fn-volga.ru