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В Чишминском районе арестовали колодец и два водопровода

В Чишминском районе арестовали колодец и два водопровода

Чишминский район | 12 сен 2020 | 10:32

На днях в Чишминском районе Башкирии судебные приставы арестовали общественный колодец и два водопровода. Ранее Роспотребнадзор выяснил, что вода там не соответствует санитарным нормам и обратился в суд. Как сообщают в пресс-службе ФССП по Башкирии, в воде оказалось повышенное содержание металлов, минеральных веществ, марганца и нитратов. А это опасно для здоровья людей.



После решения суда приставы возбудили исполнительное производство в отношении администрации Енгалышевского сельсовета. В итоге, на 35 суток была остановлена работа колодца на улице Нагорная в селе Сабурово, на 35 суток прекращена работа водопровода в самом селе Енгалышево и на 90 суток водопровод в селе Борискино.

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- Отметим, что в настоящее время администрация сельского поселения решает вопрос, связанный с устранением нарушений. В случае устранения всех нарушений по решению суда возможно досрочное возобновление деятельности источников водоснабжения, - сообщает пресс-служба ФССП по Башкирии.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: пресс-служба ФССП по Башкирии

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