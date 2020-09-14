Новый вид охоты появится в Башкирии

| 14 сен 2020 | 10:46

Пресс-служба Госсобрания-Курултая Башкирии сообщила, что на ближайшем заседании парламента депутаты намерены принять законопроект, который будет регулировать любительскую и спортивную охоту в полувольных условиях.







«Законопроектом предполагается работа со стороны охотничьих хозяйств по разведению животных, возобновлению их численности на специально отведенных территориях, где будет осуществляться охота», – прокомментировал председатель Курултая республики Константин Толкачев.



По мнению парламентария, принятие законопроекта положительно скажется на численности животных в естественной среде, кроме того, такой подход исключает несчастные случаи, плюс влесах не будет искалеченных животных.

«У нас такая практика только набирает популярность. Появляются охотхозяйства, занимающиеся разведением животных, однако их деятельности мешает правовая неопределенность, на устранение которой в нашей республике нацелен предлагающийся к принятию законопроект», – подытожил он.

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