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Новый вид охоты появится в Башкирии

Новый вид охоты появится в Башкирии

| 14 сен 2020 | 10:46

Пресс-служба Госсобрания-Курултая Башкирии сообщила, что на ближайшем заседании парламента депутаты намерены принять законопроект, который будет регулировать любительскую и спортивную охоту в полувольных условиях. 



«Законопроектом предполагается работа со стороны охотничьих хозяйств по разведению животных, возобновлению их численности на специально отведенных территориях, где будет осуществляться охота», – прокомментировал председатель Курултая республики Константин Толкачев.

По мнению парламентария, принятие законопроекта положительно скажется на численности животных в естественной среде, кроме того, такой подход исключает несчастные случаи, плюс  влесах не будет искалеченных животных. 

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«У нас такая практика только набирает популярность. Появляются охотхозяйства, занимающиеся разведением животных, однако их деятельности мешает правовая неопределенность, на устранение которой в нашей республике нацелен предлагающийся к принятию законопроект», – подытожил он.
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Источник: gorobzor.ru

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