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В России пьяным могут запретить езду на самокатах, велосипедах и роликах

В России пьяным могут запретить езду на самокатах, велосипедах и роликах

| 14 сен 2020 | 10:57

Министерство транспорта Российской Федерации и Государственная инспекция безопасности дорожного движения РФ подготовили масштабный проект изменений в ПДД.



Среди прочего, в документе владельцев самокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес, скейтбордов, роликов, велосипедов и так далее выделили в отдельную категорию и ввели запрет на управление в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишет «Коммерсант», в масштабный проект попали новые правила тонировки (пропускаемость света лобовым стеклом в сторону уменьшения: с 75% до 70%) , запрет парковки на «островках безопасности», расширение зоны действия знаков «Стоянка запрещена». Кроме того, предлагают ввести ограничение скорости для автобусов до 70 километров в час.

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Как стало известно, в настоящее время соответствующий законопроект находится на рассмотрении и проходит процедуры в Правительстве Российской Федерации.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: pixabay.com

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