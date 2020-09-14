В России пьяным могут запретить езду на самокатах, велосипедах и роликах

| 14 сен 2020 | 10:57

Министерство транспорта Российской Федерации и Государственная инспекция безопасности дорожного движения РФ подготовили масштабный проект изменений в ПДД.







Среди прочего, в документе владельцев самокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес, скейтбордов, роликов, велосипедов и так далее выделили в отдельную категорию и ввели запрет на управление в состоянии алкогольного опьянения.



Как пишет «Коммерсант», в масштабный проект попали новые правила тонировки (пропускаемость света лобовым стеклом в сторону уменьшения: с 75% до 70%) , запрет парковки на «островках безопасности», расширение зоны действия знаков «Стоянка запрещена». Кроме того, предлагают ввести ограничение скорости для автобусов до 70 километров в час.

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Фото: pixabay.com

Как стало известно, в настоящее время соответствующий законопроект находится на рассмотрении и проходит процедуры в Правительстве Российской Федерации.