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Житель Караидельского района пытался свалить на погибшую девушку вину за ДТП

Житель Караидельского района пытался свалить на погибшую девушку вину за ДТП

Караидельский район | 16 сен 2020 | 19:13

Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту смертельного ДТП, совершенного 6 лет назад. 39-летний житель Караидельского района обвиняется в совершении преступления по статье «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Осенью 2014 года пьяный мужчина ехал на своем автомобиле «Ауди А8» по автодороге «Аскино-Байки-Бердяш». Он двигался с большой скоростью, не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет. В результате ДТП от травм скончалась на месте 28-летняя пассажирка.


Обвиняемый не признал вину и уверял, что за рулём автомобиля в момент ДТП якобы находилась девушка.
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Благодаря многочисленным комплексным судебно-медицинским и автотехническим экспертизам удалось установить, что за рулем иномарки сидел обвиняемый, а потерпевшая, не пристегнутая ремнем безопасности, вылетела из салона и была прижата крышей машины.

Дело направлено в Караидельский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
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Источник: gtrk.tv

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