В Башкирии суд лишил родительских прав жительницу Туймазов, выбросившую в мусорку ребенка

Туймазинский район | 17 сен 2020 | 14:07

Туймазинский межрайонный суд принял решение частично удовлетворить иск органов опеки и попечительства о лишении родительских прав 36-летней местной жительницы. Напомним, горожанка выбросила в мусорный контейнер своего новорожденного ребёнка.







14 мая дворник услышал странный шум из мусорки, а когда заглянул в контейнер, был шокирован – среди мусора лежал живой новрождённый ребёнок. Благодаря оперативным действиям очевидца и врачей, малыш остался жив. А полиция вышла на след нерадивой матери ребёнка. Ею оказалась 36-летняя местная жительница, которая ночью родила малыша, но посчитала, что воспитывать его не хочет.

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Органы опеки и попечительства потребовали лишить женщину родительских прав. У обвиняемой в покушении на убийство есть ещё двое старших детей. Суд полностью лишил женщину прав на новорожденного и частично ограничил в правах в отношении остальных детей.