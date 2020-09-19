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В Чекмагушевском районе управляющая компания из-за долгов лишилась мусоровоза

В Чекмагушевском районе управляющая компания из-за долгов лишилась мусоровоза

Чекмагушевский район | 19 сен 2020 | 14:02

В Башкирии управляющая компания лишилась мусоровоза из-за накопившихся долгов. Спецтехнику арестовали судебные приставы.

В Чекмагушевском районе управляющая компания накопила долг в размере 1,3 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе УФССП РБ, организация уклонялась от уплаты налогов.



Пресс-служба УФССП РБ:

- В качестве мер принудительного характера, сотрудники службы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия транспортных средств организации. Чтобы окончательно побудить должника к уплате задолженности, должностными лицами был произведен арест мусоровоза «ГАЗ-САЗ-3901-10».
Акт описи и ареста имущества гласит, что стоимость транспорта составляет 1,5 миллиона рублей.
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Судебные приставы сообщили руководителю управляющей компании, что если тот не оплатит долги, то спецтехника будет принудительно реализована. Вырученные денежные средства будут направлены на погашения долга.

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Источник: bash.news

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