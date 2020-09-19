В Чекмагушевском районе управляющая компания из-за долгов лишилась мусоровоза

Чекмагушевский район | 19 сен 2020 | 14:02

В Башкирии управляющая компания лишилась мусоровоза из-за накопившихся долгов. Спецтехнику арестовали судебные приставы.



В Чекмагушевском районе управляющая компания накопила долг в размере 1,3 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе УФССП РБ, организация уклонялась от уплаты налогов.







Пресс-служба УФССП РБ:



- В качестве мер принудительного характера, сотрудники службы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия транспортных средств организации. Чтобы окончательно побудить должника к уплате задолженности, должностными лицами был произведен арест мусоровоза «ГАЗ-САЗ-3901-10».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Акт описи и ареста имущества гласит, что стоимость транспорта составляет 1,5 миллиона рублей.Судебные приставы сообщили руководителю управляющей компании, что если тот не оплатит долги, то спецтехника будет принудительно реализована. Вырученные денежные средства будут направлены на погашения долга.