Житель Салавата выращивал в теплице коноплю

Салават | 21 сен 2020 | 21:47

В башкирском городе Салавате на садовом участке у местного жителя было обнаружено 24 килограмм конопли. Мужчина выращивал ее в двух оборудованных теплицах.







Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах передал, что сотрудники Госнаркоконтроля в общей сложности изъяли «112 растений, содержащих наркотические вещества». В ходе осмотра садового домика полицейские также обнаружили почти 600 грамм марихуаны.

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Владельца участка доставили в отдел МВД, где он дал признательные показания. На него завели уголовное дело по 228-й статье [Незаконные производство, сбыт наркотических средств]. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет. В качестве меры пресечения мужчину заключили под стражу.