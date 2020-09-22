В Башкирии задержали мужчину, подозреваемого в участии в террористической организации

Иглинский район | 22 сен 2020 | 17:45

В Иглинском районе следком возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. 37-летний мужчина подозревается в участии в террористической организации.







Правоохранители выяснили, что с 2015 по 2017 годы гражданин принимал активное участие во всероссийском общественном движении «Народное ополчение им.К.Минина и Д.Пожарского», признанное экстремистским. Мужчина выстраивал отношения между участниками с помощью социальных сетей. Он привлекал новых людей и распространял агитационные материалы. У мужчины была цель – изменить конституционный строй страны.

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Жителя задержали во время следственно-оперативных мероприятий. На данный момент эксперты проводят исследования. После установления всех обстоятельств подозреваемому будет предъявлено наказание.