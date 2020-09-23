В Башкирии законодательно запретили продавать детям газовые зажигалки и баллончики
| 23 сен 2020 | 08:46
Депутаты Госсобрания РБ приняли закон, предусматривающий запрет на продажу подросткам газовых баллонов и зажигалок, а также прочих емкостей, содержащих газ, пояснили в пресс-службе ведомства.
Инициатива была связана с ростом в подростковой среди такого вида токсикомании, как сниффинг, как объяснил спикер Госсобрания Константин Толкачев.
Дети вдыхают газ из баллонов, предназначенных для заправки зажигалок и плит, что вызывает кратковременную эйфорию, однако это становится причиной головокружения, тошноты, рвоты, кислородного голодания, сообщил депутат.
Сниффинг опасен. Он может провоцировать аритмию и вызывать остановку сердца, с большой вероятностью становится причиной смерти.