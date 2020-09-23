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В Башкирии законодательно запретили продавать детям газовые зажигалки и баллончики

В Башкирии законодательно запретили продавать детям газовые зажигалки и баллончики

| 23 сен 2020 | 08:46

Депутаты Госсобрания РБ приняли закон, предусматривающий запрет на продажу подросткам газовых баллонов и зажигалок, а также прочих емкостей, содержащих газ, пояснили в пресс-службе ведомства.

Инициатива была связана с ростом в подростковой среди такого вида токсикомании, как сниффинг, как объяснил спикер Госсобрания Константин Толкачев.



Дети вдыхают газ из баллонов, предназначенных для заправки зажигалок и плит, что вызывает кратковременную эйфорию, однако это становится причиной головокружения, тошноты, рвоты, кислородного голодания, сообщил депутат.

Сниффинг опасен. Он может провоцировать аритмию и вызывать остановку сердца, с большой вероятностью становится причиной смерти.

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Толкачев пояснил, что на протяжении двух лет в стране от данного вида токсикомании погибли 360 несовершеннолетних. Средний возраст погибших подростков - 12-15 лет.

В дальнейшем планируется ввести штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: pixabay.com

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