«Пошла на это ради семьи»: Луиза Хайруллина попросила суд не наказывать ее лишением свободы

Салават | 23 сен 2020 | 17:57

Сегодня в Салаватском городском суде Луиза Хайруллина взяла последнее слово перед вынесением приговора. У суда она попросила назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом в прямом эфире сообщило издание Ufa1.







Хайруллина попросила смягчить наказание в связи с признанием вины, отсутствием судимости и положительной характеристики с места жительства, работы и СИЗО. Кроме того, на иждивении у неё находится двое несовершеннолетних детей, один из которых болен. Также она заявила, при совершении преступления давление на неё оказывал муж.

- На момент совершения деяния незаконность своих действий я не понимала, так как находилась в психологическом, угнетённом состоянии, - сказала Хайруллина.









Также она добавила, что недостачи в кассе восполняла. Корыстный умысел завладеть деньгами не имела — все средства она передала своему мужу Марату Хайруллину.

- Из-за свой доброты, наивности и доверчивости пошла на это (на преступление — прим.ред.) ради сохранения семьи. Поэтому согласилась на предложение мужа брать деньги из кассы, - заявила подсудимая.

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У суда Луиза попросила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.Напомним, будучи кассиром в «Россельхозбанке» за несколько лет она вынесла более 23 миллионов рублей, а после вместе с семьёй скрылась в Казани. Через месяц их нашли сотрудники правоохранительных органов. Муж Луизы Марат Хайруллин признался, что похищенные деньги тратил в букмекерских конторах.Также в ходе прений на сегодняшнем заседании суда, прокурор попросил назначить Хайруллиной наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.