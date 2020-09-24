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Главврач одной из уфимских больниц уволился после прокурорской проверки

Главврач одной из уфимских больниц уволился после прокурорской проверки

Уфа | 24 сен 2020 | 19:33

В Уфе главный врач ГКБ№ 10 Наиль Аслямов уволился по собственному желанию. Информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения Башкирии. В настоящий момент медицинским учреждением руководит один из заместителей Наиля Аслямова, добавили в пресс-службе ведомства.



По данным издания Proufu, заявление об уходе по собственному желанию мужчина написал после прокурорской проверки, которая выявила фальсификации истории болезней. Отмечается, что Наиль Аслямов подделывал документы ради завышения зарплаты своим родственникам, которые также работали в больнице.

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Прокуратура республики направила представление об увольнении главврача, однако он сам написал заявление.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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