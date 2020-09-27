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Какие изменения в законе произойдут в октябре 2020 года в России

Какие изменения в законе произойдут в октябре 2020 года в России

| 27 сен 2020 | 12:34

В октябре 2020 года вступят в силу законы, которые изменят жизнь россиян.

Соцвыплаты будут начислять на карту «МИР»
С 1 октября завершится переход всех социальных выплат на карту «МИР». Теперь перевод пенсий и других льгот на карты других систем исключен. При этом кредитные организации, нарушившие закон, могут попасть под санкции – их планирует ввести Центральный банк.



Увеличение суммы возмещения по вкладам
Лимит страхового возмещения по вкладам увеличится до 10 млн рублей. Изменение коснется тех депозитов, которые были открыты при определенных обстоятельствах: при продаже жилплощади, получении наследства, гранта и других.

Изменения в налоговых ограничениях
С 1 октября отменят ограничения, согласно которым переплату по налогу позволялось зачесть лишь в счет налога аналогичного вида. Теперь эти манипуляции можно совершать между разными видами налогов. Главным условием является отсутствие задолженности у налогоплательщика.

Повышение заработных плат
Зарплаты граждан, трудящихся в бюджетных организациях, повысят на 3 процента. Нововведение затронет сотрудников Росгвардии, отделов полиции, таможенных и противопожарных служб, органов исполнительной власти и военнослужащих.

Индексация пенсий
Для некоторых граждан с 1 октября пройдет индексация пенсий. Так, у военных и экс-сотрудников силовых органов выплаты вырастут на 3 процента.

Отмена льгот для предпринимателей
Срок послаблений для предпринимателей, трудившихся в пострадавших от COVID-19 отраслях, завершается с началом месяца. Ранее бизнесмены имели право отказаться от договоров аренды помещений. Помимо этого заканчивается предоставление временных отсрочек по договорам аренды федерального имущества.

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Отмена дополнительных выплат безработным
С 1 октября прекратят выплачивать пособие по безработице индивидуальным предпринимателям, которые остановили деятельность после 1 марта. Напомним, с указанной даты бизнесмены получали выплаты в размере 12 тысяч 130 рублей.

Докоронавирусный порядок оформления выплат
Порядок оформления пособий и субсидий становится прежним. Напомним, что с 1 апреля до 1 октября оформленные ранее субсидии и ежемесячные выплаты по рождению или усыновлению ребенка продлевались автоматически. Теперь гражданам вновь необходимо собирать документы и подавать соответствующие заявления.

Получить российское гражданство станет проще
С 12 октября иностранцы, имеющие совершеннолетних и дееспособных детей, являющихся гражданами России, могут получить гражданство страны по упрощенной схеме.




Изменения в работе ломбардов
С 12 октября ломбарды не имеют права давать займ на сумму выше оценочной стоимости заложенного товара. Также вещи дороже 300 тысяч рублей при продаже будут выставляться на открытые торги. Еще одним нововведением в работе ломбардов станет увеличение трудового дня на три часа.

«Нет» кальянам
Запрет на употребление в местах общепита никотиносодержащей продукции, в том числе и кальянов, начнет действовать в последний рабочий день октября.

Изменения в продаже парфюмерии и фототоваров
С начала месяца производители и импортеры парфюмерной продукции и фототоваров обязуются маркировать продукцию.

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Источник: gorobzor.ru

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