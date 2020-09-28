В Башкирии суд вынес приговор в отношении Луизы Хайруллиной и ее мужа | видео

Салават | 28 сен 2020 | 16:20

Сегодня, 28 сентября, Салаватский городской суд вынес приговор Луизе и Марату Хайруллиным. Приговором суда Луизе Хайруллиной назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ее супруг Марат Хайруллин получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Их признали виновными в присвоении в особо крупном размере и в организации присвоения.





Ранее были опубликованы последние слова перед приговором Луизы Хайруллиной на суде в Башкирии – она просила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы. Отметим, что прокурор просил для Хайруллиной шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Для Марата Хайруллина прокурор запросил семь лет лишения свободы в колонии общего режима. На одном из судов Луиза дала корреспондентам эксклюзивное интервью. Она призналась, что очень хочет домой и скучает по детям.









В конце мая этого года кассир банка в Салавате Луиза Хайруллина вышла из отделения после рабочей смены, отпросившись пораньше, и, по версии следствия, прихватила с собой более 23 млн рублей в разной валюте. Пропали также ее муж и двое несовершеннолетних дочерей. Семью объявили в федеральный розыск.

Более 2 месяцев от Хайруллиных не было никаких вестей. Первая зацепка у следователей появилась лишь тогда, когда в гараже нашелся автомобиль Луизы с постельными принадлежностями внутри. В начале июля семью задержали на съемной квартире в Казани.



Луизу Хайруллину арестовали за присвоение или растрату. Ее супруга задержали как возможного соучастника и возбудили против него дело о краже, но отпустили под домашний арест. Все это время до приговора Луиза находилась в СИЗО.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram