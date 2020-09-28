В Башкирии суд вынес приговор в отношении Луизы Хайруллиной и ее мужа | видео
Салават | 28 сен 2020 | 16:20
Сегодня, 28 сентября, Салаватский городской суд вынес приговор Луизе и Марату Хайруллиным. Приговором суда Луизе Хайруллиной назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ее супруг Марат Хайруллин получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Их признали виновными в присвоении в особо крупном размере и в организации присвоения.
Ранее были опубликованы последние слова перед приговором Луизы Хайруллиной на суде в Башкирии – она просила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы. Отметим, что прокурор просил для Хайруллиной шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Для Марата Хайруллина прокурор запросил семь лет лишения свободы в колонии общего режима. На одном из судов Луиза дала корреспондентам эксклюзивное интервью. Она призналась, что очень хочет домой и скучает по детям.
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Более 2 месяцев от Хайруллиных не было никаких вестей. Первая зацепка у следователей появилась лишь тогда, когда в гараже нашелся автомобиль Луизы с постельными принадлежностями внутри. В начале июля семью задержали на съемной квартире в Казани.
Луизу Хайруллину арестовали за присвоение или растрату. Ее супруга задержали как возможного соучастника и возбудили против него дело о краже, но отпустили под домашний арест. Все это время до приговора Луиза находилась в СИЗО.